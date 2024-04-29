أمين عام منتدى حوار التعاون الآسيوي : ستتم متابعة نتائج اجتماع أصفهان

وأضاف "بورنجای دانویواتانا" اليوم الاثنين خلال مراسم افتتاح المؤتمر الثاني للغرف التجارية بالدول الأعضاء في منتدى حوار التعاون الآسيوي بمدينة أصفهان، أن "عقد مثل هذه الاجتماعات، يشكل خطوة فاعلة في سياق مواصلة الحوارات بين 35 عضوا في منتدى حوار التعاون الآسيوي ومواصلة التفاعلات بينها".

وتابع : يجب علينا تحسين التعاون متعدد الأطراف من أجل إنجاح هكذا اجتماعات، وبما يلزم علينا ايضا إبلاغ منتدى حوار التعاون الآسيوي عن نتائج الاتفاقات وحل المشاکل بهدف تحسين الظروف وبالتالي تحقيق التقدم في اطار المنتدى.

وانطلق الیوم الاثنين، المؤتمر الثاني للغرف التجارية بالدول الأعضاء في منتدى حوار التعاون الآسيوي باستضافة أصفهان، والذي سيستمر حتی یوم الغد الثلاثاء.

ويهدف منتدى الحوار الآسيوي بشكل أساسي، إلى تشجيع التعاون بين الدول الآسيوية من أجل تعزيز نقاط قوتها وتحديد الفرص الكامنة التي يمكن أن تساهم في الحد من الفقر وتحسين طبيعة حياة الشعوب الاسيوية عبر تطوير بنيتها العلمية.

كما يسعى المنتدى، إلى التطوير الاقتصادي ودعم الأسواق المالية للدول الاعضاء، بهدف تعزيز قدراتها التنافسية لدى الأسواق الدولية.

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