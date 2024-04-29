وزير الجهاد الزراعي : ايران تؤكد على توسيع التعاون التجاري والزراعي مع سريلانكا

"نيكبخت" قال ذلك خلال اللقاء مع وزير الزراعة السريلانكي "ماهیندا آمارافیرا" في طهران اليوم الاثنين؛ مبينا ان ايران استوردت خلال العام الماضي ما يزيد عن 70 مليون دولار من المحاصيل الزراعية، ولاسيما الشاي وجوز الهند من دولة سريلانكا.

وطلب وزير الجهاد الزراعي، من الجانب السريلانكي بان يعيد النظر في اسعار منتج الشاي.

وفي جانب اخر من تصريحاته خلال اللقاء، اكد نيكبخت على استعداد ايران لمشاركة تقنياتها وتجاربها الفنية بمختلف المجالات ومنها التربية الحيوانية والثروة السمكية مع دولة سريلانكا.

من جانبه، اكد وزير الزراعة السريلانكي على استعداد بلاده للتعامل التجاري عبر الية المقايضة مع ايران، قائلا : اننا بحاجة الى النفط ومستعدون لمقايضة منتجاتنا قبال الحصول على هذا المنتج.

كما اشار "امارافيرا" خلال اللقاء مع "نيكبخت" اليوم، الى معرض طاقات ايران التصديرية (اكسبو) المقام في طهران؛ واكد على امكانية استيراد الادوات والمكائن الزراعية الايرانية ذات الجودة والاسعار المطلوبة التي عرضت في هذا المعرض.

انتهى ** ح ع