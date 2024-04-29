مساعد رئيس الجمهورية: 50 مؤشرًا اقتصاديًا مهمًا تظهر تحرك ايران نحو التنمية

وقال منصوري، مساء الاثنين، خلال مراسم احياء ذكرى الشهداء في مدينة كهكيلوية بمحافظة كهكيلوية وبوير احمد جنوب غرب ايران، بان مستقبلا افضل ينتظر البلاد في ظل الجهود المتواصلة التي يبذلها المسؤولون وبالاعتماد على ثقة المواطنين.

واكد أننا نمتلك كل الأدوات اللازمة لتقدم وتطور البلاد، واضاف: إن الموارد البشرية القوية والإبداعية هي من أهم ارصدة إيران الإسلامية، ويجب استغلالها بالشكل الأمثل.

واعتبر منصوري الموقع الجغرافي الاستراتيجي والموارد الجوفية مثل النفط والغاز من الارصدة الأخرى للبلاد، واشار الى إن أمامنا طريقا طويلا لنقطعه قبل أن نصل إلى ذروة التنمية الشاملة واضاف: ان البلاد تخطت منعطفات صعبة كالحرب المفروضة (1980-1988) والفتن والعقوبات وكانت تضحيات الشهداء احد الاسباب الاساسية للعبور من هذه الصعاب.

انتهى ** 2342