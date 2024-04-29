وزير العمل الايراني: جهود العمال توفر الارضية للأمن الاقتصادي في البلاد

وفي كلمته مساء الاثنين خلال الاحتفال الكبير للعمال في استاد "الإمام الرضا (ع)" بمدينة مشهد، قال مرتضوي: إن قائد الثورة الاسلامية يعتبر العامل الايراني العمود الفقري لإنتاج البلاد، وفي الروايات الإسلامية، حظيت مكانة العمل والعمال باهتمام كبير لدرجة أن نبي الإسلام (ص) كان يقبّل أيدي العامل.

وأضاف: كما ورد في تصريحات قائد الثورة في لقائه مع ممثلي العمال وأصحاب العمل، فإن العامل من وجهة نظر الإسلام له قيمة وكرامة، وهذا يوضح اختلاف نظرة الإسلام عن الحضارات الأخرى والمجتمعات التي تنظر إلى العامل على أنه مجرد أداة انتاج.

واعتبر مرتضوي أن الاهتمام بالأمن الوظيفي والمستقبل والإسكان وغيرها من القضايا التي تدعم العمال هي اهتمامات مهمة لحكومة الشعب.

واضاف: ان جهود العمال تؤدي الى ايجاد الأمن الاقتصادي في البلاد، وهذا الأمن يوفر الارضية للثار من اجل القادة العسكريين والشعب الفلسطيني في خطوة الحرس الثوري وعملية "الوعد الصادق".

وبخصوص أوضاع الفلسطينيين المظلومين قال: نشهد الآن أن الشعب الفلسطيني وبسبب دفاعه عن ارضه وحقه في الحياة يتعرض لأشد الهجمات والاعتداءات من قبل الكيان الصهيوني الاحتلالي، وان هذه الأفعال الظالمة تحدث بدعم من الحكومات الغربية.

وقال مرتضوي: إن غذاء الشعب الفلسطيني أصبح الآن مصحوبا بالدماء، فأين هي ضمائر شعوب العالم لترفض هذا الظلم؟.

انتهى ** 2342