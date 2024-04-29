حضور لافت للقطاع الخاص العراقي في معرض الصادرات الإيراني

وقال بيلتن في مقابلة مع مراسل وكالة الجمهورية الإسلامية للانباء "ارنا": انه وفي اطار الاعلام والمتابعة من قبل الاقسام التجارية والاقتصادية في السفارة الإيرانية في العراق، وكذلك قنصليات البلاد في كربلاء والنجف والبصرة وأربيل والسليمانية، ومشاركة الغرفة التجارية الإيرانية العراقية المشتركة، حضر حوالي 300 من رجال الأعمال والناشطين الاقتصاديين والمسؤولون في مؤسسات القطاع الخاص في العراق إلى البلاد لزيارة هذا المعرض وتفقد قدرات إيران الإنتاجية والتصديرية.

وأضاف: هنالك نحو 20 رئيساً لمنظمات التجارة والصناعة والاستثمار العراقية الوطنية والمحافظاتية حضروا أيضاً في تشكيلة الوفود من مختلف محافظات العراق. كما يزور هذا المعرض بعض المسؤولين الحكوميين السياسيين والاقتصاديين في العراق.

وقال الممثل التجاري الإيراني الخاص في العراق: من المتوقع ان تعقد غرفة التجارة الإيرانية العراقية المشتركة ملتقى تجاريًا كبيرًا بحضور ضيوف المعرض العراقيين ونشطاء اقتصاديين إيرانيين في مقر غرفة التجارة الإيرانية.

وأكد بيلتن: أن عقد لقاء مشترك بين مسؤولي المنظمات العراقية ومسؤولي غرفة التجارة الإيرانية العراقية المشتركة والغرفة التجارية هو أحد البرامج الجانبية الأخرى لهذا الحدث.

ومن المتوقع أن يزور المعرض السادس لقدرات جمهورية إيران الإسلامية التصديرية (IRAN EXPO 2024)، باعتباره أكبر حدث في مجال التصدير في البلاد، أكثر من 2000 تاجر ورجل أعمال أجنبي من 119 دولة، وكان قد بدا اعماله يوم السبت ويستمر لغاية يوم غد الاربعاء في مركز طهران الدولي للمعارض.

يذكر ان فعاليات مهمة كهذا المعرض، بالإضافة إلى التعريف بقدرات البلاد التصديرية في مختلف المجالات، تخلق أرضية مهمة لإقامة علاقات بين النشطاء الاقتصاديين الإيرانيين والناشطين الاقتصاديين الأجانب الذين هم بحاجة إلى قدرات بلدنا، وتعمل كحلقة وصل وسيطة لربط المنتجين ورجال الأعمال الإيرانيين مع تلك الدول والشركات والناشطين الاجانب.

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