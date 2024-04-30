٣٠‏/٠٤‏/٢٠٢٤، ٣:٤٧ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85461369
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لبنان: المقاومة تستهدف قاعدة "خربة ماعر".. ومبانيَ تضمّ جنوداً في "المطلة"

٣٠‏/٠٤‏/٢٠٢٤، ٣:٤٧ ص
رمز الخبر: 85461369
لبنان: المقاومة تستهدف قاعدة "خربة ماعر".. ومبانيَ تضمّ جنوداً في "المطلة"

طهران / 30 نيسان/ابريل/ارنا- أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، الاثنين، تنفيذ هجومٍ ناري مركّز ‏على قاعدة "خربة ماعر" ومرابض مدفعيتها وانتشار الجنود والآليات في محيطها.

وأعلنت استهداف تجمعٍ ‏لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع ‏"رويسات العلم" في تلال كفرشوبا المحتلة بقذائف ‏المدفعية، بالإضافة إلى استهداف مبانٍ يتموضع فيها جنود العدو في مستعمرة "المطلة"، وأصابتها إصابةً مباشرة.

وتأتي استهدافات المقاومة رداً على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على القرى الجنوبية والمنازل المدنية المحاذية للحدود اللبنانية الفلسطينية.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت عن إطلاق 3 صواريخ مضادة للدروع على "المطلة"، مشيرةً إلى أنّ مجلس الجليل الأعلى أعلن إغلاق الطريق من مفترق "تل حاي" إلى "المطلة"، بعد إطلاق النار من لبنان.

وذكر الإعلام الإسرائيلي أنّ "النيران لا تتوقف في الشمال"، موضحةً أنّه، منذ الصباح، تم إطلاق ما لا يقل عن 40 صاروخاً من الأراضي اللبنانية إلى "إسرائيل"، بالإضافة إلى عددٍ من الصواريخ المضادة للدبابات.

وفي وقتٍ سابق من يوم الاثنين، تبنّت كتائب القسّام إطلاق صلية صواريخ نحو "كريات شمونة"، موضحةً أنّها أطلقتها في اتجاه مقر قيادة "اللواء الشرقي 769 - معسكر غيبور"، رداً على مجازر الاحتلال في غزة والضفة الغربية.

انتهى ** 2342

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