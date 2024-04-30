القوات المسلحة اليمنية تنفذ عدة عمليات على سفن ومدمرات حربية بصواريخ ومسيّرات

وأفاد موقع المسيرة ان متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع قال في بيان له، أن العمليات العسكرية ضد السفن المعادية في البحر الأحمر حققت أهدافها بنجاح.

واضاف العميد سريع في البيان: إن القوات البحرية والصاروخية وسلاح الجو المسير نفذت عملية مشتركة ضد سفينة (CYCLADES)في البحر الأحمر وكانت الإصابة دقيقة، موضحاً أن استهداف السفينة (CYCLADES) جاء بعد توجهها إلى ميناء أم الرشراشِ في 21 أبريل الجاري بأسلوب الخداع والتمويه بادعاء توجهها إلى ميناء آخر.

وأشار بيان القوات المسلحة، إلى أن السفينة (CYCLADES) كانت تحت الرصد والمتابعة وتم تحذيرها بعدم دخول موانئ فلسطين المحتلة، مبيناً أن السفينة (CYCLADES) أصرت على انتهاك قرار المنع فأصبحت في قائمة السفن المستهدفة والممنوعة من الإبحار في منطقة علميات قواتنا.

وأكد البيان، استهداف القوات البحرية، بعدد من الطائرات المسيرة سفينة (MSC ORION) الإسرائيلية في المحيط الهندي، مضيفاً، أنه "بدعم شعبنا العظيم وأحرار الأمة، مستمرون في تنفيذ عملياتنا العسكرية نصرة للشعب الفلسطيني المظلوم ودفاعا عن اليمن العزيز".

وقال البيان إن عمليات الاستهداف، لن تتوقف إلا برفع الحصار ووقف العدوان عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

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