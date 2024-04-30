العفو الدولية: إسرائيل استخدمت الأسلحة الأميركية ضد المدنيين

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن تقييم لمنظمة العفو الدولية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استخدم الأسلحة الأميركية ضد المدنيين بغزة، في انتهاك للقانون الدولي الإنساني.

ویؤكد تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية أن إسرائيل استخدمت الأسلحة التي زودتها بها الولايات المتحدة ضد المدنيين الفلسطينيين في انتهاكات للقانون الدولي.

هذا الاستنتاج، من شأنه أن يؤجج الجدل المحتدم حول ما إذا كان ينبغي على الولايات المتحدة تقليص الدعم لأقرب حليف لها في الشرق الأوسط، وفق صحيفة واشنطن بوست.

وحصلت الصحيفة على نسخة من تقرير المنظمة قبل صدوره.

ويقدم التقرير سردا للحوادث التي یقال أن مدنيين أصيبوا فيها أو استشهدوا خلال الحملة التي تشنها "إسرائيل" على قطاع غزة وفي حالات أخرى.

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