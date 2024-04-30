بدء المهرجان الوطني لتكريم عمال النخبة بحضور رئيس الجمهوریة

وحضر آية الله رئيسي، اليوم الثلاثاء، المهرجان الوطني الخامس والثلاثين لتكريم النخب من العمال والمجموعات العمالية والوحدات النموذجية.
وسيلقي رئيس الجمهوریة خطابًا أمام المجموعات العمالية والنخب من العمال والمتمیزین في البلاد.
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طهران / 30 نيسان/أبريل/إرنا- انطلقت اليوم الثلاثاء،فعاليات المهرجان الوطني الـ35 لتکریم النخب من العمال، بحضور رئیس الجمهوریة آیة الله السید "ابراهیم رئیسي" والمجموعات العمالية.
وحضر آية الله رئيسي، اليوم الثلاثاء، المهرجان الوطني الخامس والثلاثين لتكريم النخب من العمال والمجموعات العمالية والوحدات النموذجية.
وسيلقي رئيس الجمهوریة خطابًا أمام المجموعات العمالية والنخب من العمال والمتمیزین في البلاد.
انتهی**3280
طهران/ 5 ايلول/ سبتمبر/ ارنا - أكد رئيس الجمهورية ابراهيم رئيسي على ضرورة الاستفادة من رؤية…
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