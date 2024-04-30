بدء المهرجان الوطني لتكريم عمال النخبة بحضور رئيس الجمهوریة

وحضر آية الله رئيسي، اليوم الثلاثاء، المهرجان الوطني الخامس والثلاثين لتكريم النخب من العمال والمجموعات العمالية والوحدات النموذجية.

وسيلقي رئيس الجمهوریة خطابًا أمام المجموعات العمالية والنخب من العمال والمتمیزین في البلاد.

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