٣٠‏/٠٤‏/٢٠٢٤، ١١:٠٩ ص
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 85461709
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بدء المهرجان الوطني لتكريم عمال النخبة بحضور رئيس الجمهوریة

٣٠‏/٠٤‏/٢٠٢٤، ١١:٠٩ ص
رمز الخبر: 85461709
بدء المهرجان الوطني لتكريم عمال النخبة بحضور رئيس الجمهوریة

طهران / 30 نيسان/أبريل/إرنا- انطلقت اليوم الثلاثاء،فعاليات المهرجان الوطني الـ35 لتکریم النخب من العمال، بحضور رئیس الجمهوریة آیة الله السید "ابراهیم رئیسي" والمجموعات العمالية.

وحضر آية الله رئيسي، اليوم الثلاثاء، المهرجان الوطني الخامس والثلاثين لتكريم النخب من العمال والمجموعات العمالية والوحدات النموذجية.

 وسيلقي رئيس الجمهوریة خطابًا أمام المجموعات العمالية والنخب من العمال والمتمیزین في البلاد.

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