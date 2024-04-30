كاظمي قمي: لدى إيران وأفغانستان إمكانيات كبيرة للتعاون التجاري والاقتصادي

و نشر السفير و الممثل الخاص للرئيس الإيراني في أفغانستان "حسن كاظمي قمي" عبر حسابه الشخصي على موقع اكس، صورا من زيارته لمعرض قدرات إيران التصديرية تحت عنوان معرض إيران إكسبو2024 والقاعات المتعلقة بإمكانيات التعاون الاقتصادي والتجاري بين إيران وأفغانستان، فضلاً عن تواجده ضمن مجموعة رجال الأعمال ونشطاء الأعمال الأفغان والإيرانيين الحاضرين في المعرض.

وكتب كاظمي قمي :"ان حضور الناشطين الاقتصاديين من إيران وأفغانستان في معرض إيران إكسبو 2024 وزيارة القدرات التصديرية للبلاد، الى جانب رغبة أفغانستان وحماسها الذي لا مثيل له في تطوير القدرات الاقتصادية للبلدين، كان سببا لمضاعفة سعادتي ومعنوياتي" .

واعتبر بأن الطريق امام ايران وافغانستان لا يزال طويلا لتحقيق القدرات التجارية والاقتصادية الكاملة للبلدين.

وأعرب عن أمله أنه بمشاركة جميع المتعاطفين والقادرين، سيتم اتخاذ خطوات عملية لتحقيق رفاهية أكبر للدولتين.

وقد انطلقت فعاليات الدورة السادسة لمعرض قدرات إيران التصديرية تحت عنوان معرض إيران إكسبو 2024 في 27 نيسان/ابريل الجاري في مركز ميلاد الدولي للمعارض بطهران ويستمر حتى الاول من ايار/ مايو، و يشارك فيه نحو ألفي رجل أعمال من 85 دولة، بما في ذلك أفغانستان.

انتهى**ر.م