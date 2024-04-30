جامعة كولومبيا الأمريكية تبدأ فصل الطلاب المؤيدين لفلسطين

ونقلت القناة التلفزيونية عن المتحدث باسم الجامعة بن تشانغ قوله،امس الاثنين: "لقد بدأنا في فصل طلاب كجزء من جهودنا لضمان سلامة الحرم الجامعي"، حد زعمه.

ووفقا للشبكة فقد أمرت إدارة الجامعة سابقا بوقف الاحتجاج المؤيد للفلسطينيين بحلول الساعة الثانية بعد ظهر يوم الاثنين وتم تهديد الطلاب بتعليق انتسابهم إلى الجامعة وفصلهم مؤقتا في انتظار المزيد من الإجراءات، إلا أن المتظاهرين تجاهلوا الأمر.

من جهتها، أكدت منظمة حقوق الإنسان الدولية "هيومن رايتس ووتش"، أن رد الفعل على المظاهرات الطلابية الداعمة لفلسطين من قبل إدارة الجامعة كان قاسيا للغاية وحرم المشاركين من الحق في الاحتجاج السلمي.

وسبق أن اعتدت القوات الأمريكية على المتظاهرين وألقت القبض على أكثر من 100 طالب في الأسبوع الماضي وأزالت الخيام من الحديقة الرئيسية لحرم جامعة كولومبيا في مانهاتن، لكن المتظاهرين عادوا بسرعة وأقاموا الخيام مجددا.

ومنذ ذلك الحين، اعتقلت السلطات مئات المتظاهرين في جامعات أمريكية عديدة حيث أقام الطلاب اعتصامات بالخيام على غرار تلك الموجودة في جامعة كولومبيا، مطالبين الجامعات بالتوقف عن الاستثمار في شركات مرتبطة بقوات العدو الصهيوني.

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