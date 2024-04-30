رئیس الجمهوریة: العدو سيفشل في المجال الاقتصادي

وقال رئیس الجمهوریة خلال مشارکته المهرجان الوطني الخامس والثلاثين لتكريم النخب من العمال والمجموعات العمالية والوحدات النموذجية إن العدو سيفشل بالتأكيد في المجال الاقتصادي كما فشل في كافة المجالات.

وقال إن العمال وأصحاب العمل هم الأساس في عملية الإنتاج ويجب تقديم كل أشكال الدعم القانوني والمالي والاجتماعي للعمل والعمال حتى ينمو إنتاجنا يوما بعد يوم كما ونوعا ويجب أن تتمتع منتجاتنا بجودة عالية وعلینا أن يكون لدينا أفضل منتوجات في العالم.

وأکد أن" شعبنا لديه القدرة على إنتاج وعرض السلع بأعلى المعايير العالمية".

وأكد آية الله رئيسي: من المؤمل أن يكون لأحبائنا، رغم كل التهديدات والحظر وبعض النقائص، إنتاجات تبعث على الأمل، وهذا ما أكدت عليه قائد الثورة الإسلامیة بضرورة تعزیز الجهود والإجراءات المفعمة بالأمل.

لا يمكنهم إيقاف الشعب بالتهديدات والحظر

وقال رئیس الجمهوریة: فُرضت الیوم، الحرب الاقتصادية على البلاد لكن رجال الأعمال والعمال والمنتجين أثبتوا أنهم سيوجهون صفعة قویة للأعداء في الحرب الاقتصادية، كما وجه مجاهدوننا صفعة قویة للأعداء في الحرب المفروضة (حرب نظام صدام البائد ضد إيران).

وتابع آية الله رئيسي: لقد ظن الأعداء أنهم قادرون على إيقاف الشعب بالتهديدات وفرض الحظر لکن البلاد تتمتع بالنمو الاقتصادي ونمو الإنتاج والابتكار والإبداع والنمو في المجالات التكنولوجية.

کما أشار رئیس الجمهوریة إلى النمو الكمي والنوعي في منتجات الشركات القائمة على المعرفة وقال إن نمو صادرات هذه الشركات بلغ أكثر من 2 مليار دولار.

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