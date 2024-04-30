القنصل العام للجمهورية الإسلامية الإيرانية يلتقي رئيس جامعة الملك عبد العزيز

وفي هذا اللقاء أكد القنصل العام الايراني "حسن زرنكار" على ضرورة التواصل بين الجامعات الإيرانية والسعودية،وتحقيق التعاون العلمي والتكنولوجي، وتبادل الطلاب والأساتذة، وتنفيذ مشاريع علمية مشتركة.

كما أكد على إمكانية التحاق الطلاب السعوديين بدورات تدريبية في اللغة الفارسية و التعرف على إيران، فضلا عن استعداد الجامعات الايرانية لقبول الطلاب السعوديين على شكل منح دراسية وغيرها من المزايا التعليمية والبحثية.

وبدوره اشار رئيس جامعة الملك عبد العزيز في هذا اللقاء الى أهمية التعاون العلمي والتعليمي لتطوير العلاقات بين البلدين وأكد على ضرورة توفير أطر التعاون بين المؤسسات العلمية في إيران والمملكة العربية السعودية.

انتهى**ر.م