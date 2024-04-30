أنصار الله: بلينكن يسعى إلى إشراك دول المنطقة مع بعضها البعض

وقال البخيتي في تغريدة له على صفحته عبر منصة "إيكس": "قرار وقف العدوان على غزة ليس في الرياض وإنما في واشنطن.

وأضاف عضو المكتب السياسي لحركة انصار الله أن هدف زيارة بلينكن للمنطقة ولقائه بوزراء خارجية دول الخليج الفارسي هو توريطها في الحرب على اليمن وايران، وهذا ما صرح به بلينكن في كلمته.

وأشار إلى أنه بدلا من أن تجتمع دول المنطقة لمناقشة تحرير فلسطين باتت تجتمع لمناقشة حماية أمن "اسرائيل".

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قال خلال افتتاح اجتماع بين الولايات المتحدة ومجلس التعاون في الرياض أمس الإثنين، إن هجمات الحوثيين، تقوض الأمن في المنطقة ويجب حماية حرية الملاحة في البحر الأحمر.

من جانبه قال نائب وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال اليمنية "حسين العزي"، من الواضح أن أمريكا قد اتخذت قرارها بالعدوان على(رفح) وتحركات وزير خارجيتها ليست اكثر من مقدمة وتمهيد لعملية رفح.

وأضاف: لايوجد في جعبة بلينكن ماينافي هذه الحقيقة لابل كل مافي جعبته يثبتها ويؤكدها وبشكل واضح، والحديث عن وقف اطلاق النار مضلل لانهم لا يقصدون به الوقف الدائم وانما يقصدون به.

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