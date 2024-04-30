٣٠‏/٠٤‏/٢٠٢٤، ١:٤٧ م
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 85461922
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أنصار الله: بلينكن يسعى إلى إشراك دول المنطقة مع بعضها البعض

٣٠‏/٠٤‏/٢٠٢٤، ١:٤٧ م
رمز الخبر: 85461922
أنصار الله: بلينكن يسعى إلى إشراك دول المنطقة مع بعضها البعض

طهران / 30 نيسان/أبريل/إرنا- قال عضو المكتب السياسي لحركة انصار الله "محمد البخيتي"، إن الهدف من زيارة وزير الخارجية الامريكي "أنتوني بلينكن"، للمنطقة هو التحقيق في التطورات في قطاع غزة ولكن في الواقع، لإشراك دول المنطقة مع بعضها البعض.

وقال البخيتي في تغريدة له على صفحته عبر منصة "إيكس": "قرار وقف العدوان على غزة ليس في الرياض وإنما في واشنطن.

وأضاف عضو المكتب السياسي لحركة انصار الله أن هدف زيارة بلينكن للمنطقة ولقائه بوزراء خارجية دول الخليج الفارسي هو توريطها في الحرب على اليمن وايران، وهذا ما صرح به بلينكن في كلمته.

وأشار إلى أنه بدلا من أن تجتمع دول المنطقة لمناقشة تحرير فلسطين باتت تجتمع لمناقشة حماية أمن "اسرائيل".

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قال خلال افتتاح اجتماع بين الولايات المتحدة ومجلس التعاون في الرياض أمس الإثنين، إن هجمات الحوثيين، تقوض الأمن في المنطقة ويجب حماية حرية الملاحة في البحر الأحمر.

من جانبه قال نائب وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال اليمنية "حسين العزي"، من الواضح أن أمريكا قد اتخذت قرارها بالعدوان على(رفح) وتحركات وزير خارجيتها ليست اكثر من مقدمة وتمهيد لعملية رفح.

وأضاف: لايوجد في جعبة بلينكن ماينافي هذه الحقيقة لابل كل مافي جعبته يثبتها ويؤكدها وبشكل واضح، والحديث عن وقف اطلاق النار مضلل لانهم لا يقصدون به الوقف الدائم وانما يقصدون به.

انتهى**3276

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