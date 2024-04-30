ارتفاع حصيلة العدوان على غزة إلى 34 ألفا و535 شهيدا

وقالت الصحة الفلسطينية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صباح اليوم الثلاثاء، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الـ24 ساعة الماضية، 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 47 شهيدا و61 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 34 ألفا و535 شهيدا، و77 ألفا و704 إصابات، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وذكرت الوزارة في بيانها أن عددا من الضحايا لايزال تحت الركام وفي الطرقات لاتستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

واستشهد 7 مواطنين فلسطينيين، وأصيب آخرون، اليوم الثلاثاء، في استهداف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفاد مراسل وكالة «وفا»، بأن الطيران الحربي نفذ سلسلة غارات في المنطقة الشمالية والغربية من مخيم النصيرات، ما أدى إلى استشهاد 4 مواطنين، وإصابة نحو 15 آخرين، كما قصفت مدفعية الاحتلال بعدة قذائف منازل المواطنين في مخيمي البريج والمغازي وسط القطاع.

وفي مدينة غزة، شنت طائرات الاحتلال 3 غارات على حي الزيتون، ما أدى إلى استشهاد 3 مواطنين، وإصابة 10 آخرين.

فيما واصلت مدفعية الاحتلال المتمركزة على محور الشهداء قصف أحياء تل الهوى، والشيخ عجلين، والزيتون، تزامن ذلك مع إطلاق الزوارق الحربية قذائف نحو ميناء الصيادين غرب المدينة.

كما شنت طائرات الاحتلال غارات على بلدة ومخيم جباليا شمال قطاع غزة، ما أدى إلى إصابة 7 مواطنين بينهم 3 أطفال.

وفي مدينة خان يونس جنوب القطاع، أطلقت مدفعية الاحتلال عدة قذائف صوب منازل المواطنين في المنطقة الشرقية وسط المدينة، فيما انتشلت طواقم الإسعاف والإنقاذ جثامين 6 شهداء متحللة في حي الأمل غرب المدينة، فيما لاتزال عمليات البحث جارية لانتشال جثامين من تحت الركام.

وتمكنت طواقم الإسعاف والإنقاذ حتى صباح اليوم من انتشال جثامين 24 مواطنا بينهم طفل ونساء، عقب استهداف طائرات الاحتلال منازل المواطنين في مناطق متفرقة من مدينة رفح جنوب القطاع.

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