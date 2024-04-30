إيران و العراق یتفقان لنقل المسافرین عبر نهر أروند

وذكرت وزارة النقل العراقية في بيان أن "مدير الشركة العامة للنقل البحري "أحمد جاسم الأسدي"حضر اجتماعاً مشتركاً مع ممثلي الموانئ في الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، لتنشيط حركة نقل المسافرين بين الطرفين عبر نهرأروند(محافظة خوزستان جنوب مبيناً أن" الاجتماع جاء حسب توجيهات وزيرالنقل رزاق "محيبس السعداوي" وخلال لقائه نظيره في الجمهورية الإسلامية الإيرانية مؤخراً".

وأضاف: أن "هذا الخط ضروري لتسهيل نقل المسافرين بين البلدين خصوصاً في مواسم المناسبات الدينية للتخفيف من الزخم الحاصل في المنافذ البرية ،مشيراً الى "أن الشركة تمتلك رصيفاً جاهزاً لراحة المسافرين.

وأوضح أن" زوارق البلدين حديثة ومؤمنة لنقل المسافرين ومجهزة بوسائل إنقاذ".

وقال إن النقل سيكون بين خرمشهر الإيرانية ورصيف العشار لسهولة النقل بالزوارق المتوفرة حالياً وهي الأفضل والأسرع لتنشيط حركة التاكسي النهري بمزاياه السياحية والاقتصادية.

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