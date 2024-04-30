إيران وقطر تؤكدان تعزیز العلاقات التجارية

وقال "عباس علي آبادي" خلال اللقاء مع وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة "صالح بن ماجد الخليفي" : إن الحكومة الحالیة الإیرانیة تولي اهتماما خاصا لإقامة العلاقات التجارية والاقتصادية العميقة مع قطر ونأمل أن نتمكن من العيش بسلام معا في ظل التعاون المشترك.

وأضاف: نتوقع أن تكون هذه الاجتماعات خطوة إلى الأمام وسيتضاعف حجم التجارة هذا العام؛ لأن إيران وقطر ليس لديهما قيود على التجارة.

واعتبر تواجد القطريين في معرض إكسبو إيران 2024 فرصة للتعرف على قدرات إيران التصديرية.

وقال: حققت الخدمات الفنية والهندسية في إيران تقدما كبيرا ويمكننا تقديم المساعدة والدعم لقطر في مجال تصلیح التوربينات وجميع أنواع الآلات المعقدة (المنتجة في أي بلد).

واستطرد قائلا: إن قطر قامت باستثمارات واسعة في مجال النقل الجوي خلال السنوات الأخيرة، مضیفا: نحن على استعداد لتعاون مشترك مع قطر في مختلف مجالات الصناعة والزراعة وغيرها.

وتابع قائلا: هناك مجالات كثيرة للتعاون بين إيران وقطر؛ ویمکن أن یکون للبلدین استثمارات مشتركة في أفريقيا والعراق وأفغانستان.

واقترح على الجانب القطري تفقد مصانع إيران الصناعية والغازية والبتروكيماوية.

من جانبه قال وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة "صالح بن ماجد الخليفي" خلال اللقاء : نعتزم تفقد التكنولوجيا الإيرانية في مجال صناعة السيارات والصناعات الغذائية خلال هذه الزیارة وسیتوجه التجار المرافقون لنا إلى أصفهان وسيتناقشون وسيتبادلون الأفكار مع نظرائهم في غرفة التجارة المشتركة بين إيران وقطر.

وأشار إلى المعرض المشترك بين قطر وإيران، وقال: سيتم مراجعة البنود المذكورة في اللجنة الإيرانية القطرية. وسنعلن أخيرًا عن آفاق التجارة مع إيران من خلال سفيرنا في إيران.

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