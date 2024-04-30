٣٠‏/٠٤‏/٢٠٢٤، ٤:٤٩ م
رقم الصحفي: 2454
رمز الخبر: 85462303
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القسام لعائلات الأسرى الصهاينة : أبناؤكم بالأسر بسبب مصالح رئيس وزرائكم السياسية

٣٠‏/٠٤‏/٢٠٢٤، ٤:٤٩ م
رمز الخبر: 85462303
القسام لعائلات الأسرى الصهاينة : أبناؤكم بالأسر بسبب مصالح رئيس وزرائكم السياسية

طهران/30 نیسان/ابریل/ارنا-أعلنت "كتائب القسام" - الجناح العسکري لحركة "حماس"، الثلاثاء، أن "المصالح السياسية الشخصية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هي السبب في بقاء الأسرى الإسرائيليين محتجزين في قطاع غزة".

وجاء ذلك في رسالة وجهتها "الكتائب" لعائلات الأسرى "الإسرائيليين" المحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، عبر منشور في حسابها على منصة "تليغرام".

وجاء في هذه الرسالة التي نشرت باللغتين العربية والعبرية : بسبب المصالح السياسية لنتنياهو.. ما زال أبناؤكم في الأسر.

يأتي ذلك بعد تصريحات رئيس حكومة الاحتلال "بنيامين نتنياهو" الاخيرة، بشأن اعتزام جيشه مهاجمة مدينة رفح (جنوبي قطاع غزة)، "سواء تم التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى (مع حركة "حماس) أم لم يتم".

واضاف نتنياهو، خلال لقاء جمعه بعائلات أسرى "إسرائيليين" : فكرة وقف الحرب قبل تحقيق كافة أهدافها غير واردة في الحسبان؛ حسب بيان صادر عن مكتبه.

وتابع : سندخل إلى رفح وسنقضي على الكتائب الحمساوية المتواجدة هناك، سواء هناك صفقة (لتبادل الأسرى) أو بدونها، وذلك في سبيل تحقيق النصر المطلق.

انتهی**2054 

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