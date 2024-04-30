وزير الصناعة : ايران لديها عقود حول التجارة التفضيلية والحرة مع العديد من دول الجوار

واضاف "علي ابادي"، في كلمة له خلال "مؤتمر ايران والصين" الذي اقيم بموازاة الدورة السادسة لمعرض الطاقات التصدرية للشركات الايرانية (اكسبو) : ان الموقع الستراتيجي الذي تتمع به الجمهورية الاسلامية يتيح لها الوصول الى الاسواق التجارية؛ مردفا، ان "هناك 13 دولة جارة من شانها ان تشكل فرصا (تجارية) جيدة بالنسبة الينا".

ولفت وزير الصناعة، في هذا السياق، الى الطاقات المطلوبة التي تمتلكها الشركات المعرفية الايرانية للدخول في اسواق التصدير الخارجية.

وحول طبيعة التعاون بين ايران والصين، قال "علي ابادي" : عندما يقف هذان البلدان جنبا الى جنب، سوف تتوفر لهما القيام بتعاملات بناءة تخدم مصالح بعضهما الاخر.

انتهى**ح ع