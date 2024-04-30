رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم يهنئ بتتويج ايران بطولة كاس امم اسيا لكرة الصالات

وعبر "المسحل" في برقية التهنئة الى "تاج"، باسم اسرة كرة القدم السعودية، عن اصدق التهاني الى الاتحاد الايراني لكرة القدم ورئيسه والمنتخب الوطني لكرة قدم الصلات، على انجازه القيم المتمثل في احراز بطولة كاس امم اسيا 2024م.

واضاف : لقد كانت مشاهدة الأداء المتميز للمنتخب الوطني الإيراني لكرة الصالات في هذه البطولة، لحظة عظيمة تبعث على الفخر بالنسبة لوسط كرة القدم بأسره في القارة الآسيوية.

كما هنأ المسؤول الرياضي السعودي، المنتخب الايراني لكرة قدم الصالات على تأهله الى كاس العالم؛ مؤكدا، "نحن على ثقة من أن فريقكم سيكون ممثلاً جديراً لقارة آسيا على المستوى العالمي".

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