التبادل التجاري بين ايران وتركيا بلغ 1.364 مليار دولار خلال 3 اشهر

وحسب الإحصائيات التي نشرها مكتب الإحصاء التركي فان حجم التبادل التجاري بين إيران وتركيا في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024 وصل إلى مليار و364 مليون دولار.

وانخفضت التبادلات التجارية بين البلدين بنسبة 16% في هذه الفترة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والذي بلغ مليارا و635 مليون دولار.

وكان انخفاض التجارة بين البلدين في هذه الفترة مرتبطًا بانخفاض واردات تركيا من إيران. وكانت تركيا قد استوردت بضائع بقيمة 934 مليون دولار من إيران في الفترة من يناير/كانون الثاني الى مارس/آذار من العام الماضي؛ فيما بلغ 547 مليون دولار بانخفاض قدره 41% في الربع الأول من العام الحالي.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت صادرات تركيا إلى إيران في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 16% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ووصلت إلى 817 مليون دولار. وكانت تركيا قد صدرت بضائع بقيمة 701 مليون دولار إلى إيران في الربع الأول من العام الماضي.

وبحسب هذا التقرير، بلغ حجم التبادل التجاري بين إيران وتركيا 5.49 مليار دولار في عام 2023، منها صادرات تركيا الى ايران بقيمة 3 مليارات و310 ملايين دولار ووارداتها منها بقيمة 2 مليار و180 مليون دولار.

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