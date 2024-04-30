اليمن: الإعلام الحربي يوثّق استهداف السفينة "CYCLADES" في البحر الأحمر

وأظهرت المشاهد، التي نشرها الإعلام الحربي، إطلاق طائرةٍ مُسيّرة من نوع "شهاب"، ثمّ توثيقها السفينة المستهدفة حتى تحقيقها إصابةً مباشرة.

وفجر الثلاثاء، أعلن المتحدث باسم القوّات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، أنّ القوات المسلحة استهدفت مُدمّرتين أميركيتين وسفينتين في البحر الأحمر والمحيط الهندي.

وأعلن أنّ القوات البحرية اليمنية والقوّة الصاروخية وسلاح الجو المسيّر نفّذت عمليةً مُشتركة استهدفت سفينة "CYCLADES" في البحر الأحمر، مُحققةً إصابات دقيقة، مؤكداً أنّ "استهداف السفينة جاء بعد توجهها إلى ميناء أم الرشراشِ في 21 نيسان/أبريل الجاري عبر أسلوب الخداع والتمويه، بادعاء توجهها إلى ميناءٍ آخر.

وقبل أيام، نشر الإعلام الحربي اليمني مشاهد عن عملية إسقاط الدفاعات الجوية للطائرة الأميركية "أم كيو 9"، في أثناء قيامها بمهمّة عدائية في أجواء محافظة صعدة.

ويوم امس الثلاثاء، حذّر المجلس السياسي الأعلى في اليمن، من أيّ تصعيد أميركي عدائي ضد أمن اليمن واستقراره، مشدّداً على أنّ التحضيرات المشبوهة الجارية من أجل ثني اليمن وإضعاف دوره الفعّال والمؤثر والمنطلق من الواجب، دينياً وإنسانياً، دفاعاً عن فلسطين، ستبوء بالفشل.

إلى ذلك، أكّد قائد حركة أنصار الله، السيد عبد الملك الحوثي، في وقتٍ سابق، أنّ جبهة اليمن المساندة لقطاع غزة مُستمرة في عملياتها العسكرية، مشدّداً على السعي لتوسيع العمليات وتقويتها في المحيط الهندي "على نحو لم يكن وارداً أبداً في الحسابات الأميركية والبريطانية والإسرائيلية".

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