دبلوماسية أميركية تتحدث عن استقالتها احتجاجاً على سياسة بلادها تجاه غزة

وكشفت غريط، التي عملت في وزارة الخارجية الأميركية لـ18 عاماً، أنها تعرضت "للكثير من الإسكات" عندما تحدثت علانية عن سياسة الولايات المتحدة بشأن الموقف من الحرب في غزة.

وتابعت بالقول: "كنت أصمد، على أمل أن أحاول تغيير الأمور من الداخل، إلى أن أدركت في مرحلة ما أنّ هذه السياسة كانت تقوض مصالح الولايات المتحدة، وكانت تزعزع استقرار الشرق الأوسط، وكانت بالفعل سياسة فاشلة".

وأردفت موضحةً: "بهذا قررت أنه لم يعد بإمكاني أن أكون جزءاً من القسم، وقررت تقديم استقالتي".

وأضافت غريط أنه "لم تكن هناك لحظة محددة حقيقية (دفعتها لتقديم استقالتها)، بل كانت مجرد تراكمات"، مؤكدةً: "كنا نقوّض مصداقيتنا بالكامل بهذه السياسة.. المعايير المزدوجة التي كنّا نتبعها، لم يعد بإمكاننا الحديث عن حقوق الإنسان بينما كنا نسمح بالقتل الجماعي للمدنيين".

وأشارت إلى أنه "لم يعد بإمكاننا الحديث عن حرية الصحافة عندما كنا نصمت على قتل أكثر من 100 صحافي في غزة"، كاشفةً: "لقد تعرضت للكثير من الإسكات، كنت منبوذة".

ولفتت الدبلوماسية الأميركية إلى أنها كتبت "تقارير يومية إلى الوزارة في البداية بعد النزاع لأشهر عديدة، أشرح فيها وأكتب تقارير وأوثق كيف كانت الولايات المتحدة تُرى في وسائل الإعلام العربية، وكيف كانت شعبيتنا تتراجع، وكيف تم تشويه صورتنا كقتلة أطفال".

وتابعت قائلةً: "لقد فعلت ذلك بشكل رسمي، وفعلت ذلك بشكل غير رسمي"، مضيفةً: "مرة أخرى، تم منعي من القيام بذلك، لكنني واصلت القيام به".

ولفتت إلى أنه "أصبح من الواضح تماماً أنه بغض النظر عما فعلته، وبغض النظر عما فعله الدبلوماسيون الآخرون، كانت السياسة هي السياسة المتبعة".

وأكدت أنه "على وجه التحديد، فإنّ معونتنا العسكرية غير المشروطة جعلت من المستحيل أن يكون لدينا أي مصداقية حتى في الأشياء الجيدة التي كنا نقوم بها".

يُشار إلى أنه قبل استقالة غريط بشهر تقريباً، أعلنت أنيل شيلين من مكتب حقوق الإنسان في وزارة الخارجية الأميركية استقالتها، كما استقال المسؤول في وزارة الخارجية جوش بول في تشرين الأول/أكتوبر، واستقال أيضاً طارق حبش، المسؤول الكبير في وزارة التعليم الأميركية، وهو أميركي من أصل فلسطيني، من منصبه في كانون الثاني/يناير.

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