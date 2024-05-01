وزير الصناعة: إيران ليست منغلقة على أي دولة

وقال علي آبادي في تصريح للصحافيين الثلاثاء على هامش المؤتمر الإيراني الصيني المنعقد بالتزامن مع المؤتمر السادس لقدرات إيران التصديرية (معرض إيران إكسبو 2024): هناك قدرات في إيران لا وجود لها في بلدان اخرى.

وأضاف: ما يتضح من المؤشرات هو تطور العلاقات بين ايران والصين وهذا المسار موجود منذ الماضي ونحن مستمرون فيه ليس فقط مع الصين ولكن مع دول أخرى ايضا.

وأشار إلى أن السوق الصينية كبيرة جدًا، وإيران أيضًا دولة كبيرة وقال: لقد أظهر هذا المعرض قدرات إيران التصديرية في جميع المجالات. لا يوجد سبب لتوفير جميع الاحتياجات بأنفسنا لانه في بعض الأحيان يكون ذلك غير مترافق مع جدوى اقتصادية.

وأضاف علي آبادي: يجب أن نستخدم قدرات بعضنا البعض وهناك قدرات في إيران ليست متاحة في الصين.

وبيّن أن الاقتصاد الإيراني كان وحيد الانتاج في الماضي، وقال: نحن نسير في اتجاه مزاولة الانشطة في مجالات أخرى إلى جانب الطاقة التي هي قوة البلاد.

وتابع وزير الصناعة والتعدين والتجارة: لدينا 10 آلاف شركة معرفية والآن أصبحت القدرات معروفة، وعلينا أن نبحث عن طرق للتصدير. ولا تقتصر المجالات الاقتصادية في البلاد على مجال الطاقة فحسب، بل لدينا قدرات جيدة في مجال التعدين وغيره من المجالات.

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