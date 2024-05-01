وزير الطرق یشارک في اللجنة الاقتصادية الإيرانية الإماراتية

وعقدت اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الجمهورية الاسلامية الايرانية ودولة الامارات أمس الثلاثاء،اجتماعها الاول بعد 10 سنوات في أبو ظبي ويستمر هذا الاجتماع حتى الیوم الاربعاء,

وهذا هو الاجتماع الأول منذ 10 سنوات للجنة التعاون الاقتصادي الثنائي المشترك، بحضور وزير الطرق والتنمية العمرانية الایراني ووزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق الماري.

ویأتي هذا الاجتماع من أجل تعزیز التعاون بين البلدين في كافة مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والنقل (الجوي والبحري والبري).

وتنتهج الحكومة الإيرانية برئاسة الرئيس إبراهيم رئيسي بجدية و قوة ،سياسة حسن الجوار وتسعى إلى تعزيز العلاقات مع دول المنطقة.

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