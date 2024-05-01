وزير الثقافة والارشاد الاسلامي الايراني يتوجه الى باكو

وصباح اليوم الاربعاء غادر وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي الايراني طهران متوجها الى باكو العاصمة الاذربيجانية لحضور المنتدى العالمي السادس للحوار بين الثقافات .

وتنطلق فعاليات هذا المؤتمر اليوم الاربعاء وتستمر حتى يوم الجمعة 3 ايار/مايو في العاصمة الاذربيجانية بحضور وزراء الثقافة والشخصيات والمسؤولين السياسيين والثقافيين من مختلف البلدان .

ويناقش هذا المنتدى،الذي يعقد بمشاركة وزارة الثقافة بجمهورية أذربيجان والإيسيسكو (ICESCO )وبعض المنظمات الدولية مثل تحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة،مناقشة وتبادل التحديات العالمية المتعلقة بالخطاب الحضاري والتعاون لمواجهة الكراهية وتعزيز قيم السلام.

وقبل ذلك انعقدت الدورة الخامسة للمنتدى العالمي للحوار بين الثقافات في باكو في ايار/مايو 2019، وشاركت فيها 140 دولة ومؤسسة دولية.

أهداف زيارة وزير الثقافة والارشاد لجمهورية أذربيجان

وقبل مغادرته طهران الى باكو ،صرح إسماعيلي بأن هذا المنتدى سوف يكون فرصة للتعبير عن الحقائق المختلفة في مجال ثقافة الأقليات.

واضاف انه وبالنظر إلى الوضع غير العادل في الأنظمة الدولية، يجب الاستفادة من كل فرصة لبيان الحقائق وتنوير الرأي العام العالمي.

كما اعتبر هذا المنتدى فرصة للتعبير عن المواقف ونقل وجهة نظر الجمهورية الإسلامية الايرانية الى النخب والمسؤولين المشاركين.

يشار الى ان حكومة اية الله رئيسي تتبع الدبلوماسية الثقافية كحل جدي لإنشاء المنصات اللازمة لتطوير التفاعلات بين الدول.

انتهى**ر.م