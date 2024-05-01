مسؤول يمني محذرا أمريكا: لا تلعبوا بالنار

وحذرت جماعة "أنصار الله" اليمنية،أمريكا من الإقدام على أي تصعيد عسكري ضدها، مؤكدة أنها تملك مخزونًا من أسلحة الردع النوعية وذلك على خلفية هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن ضد السفن التي تقول إنها مرتبطة بإسرائيل.

وقال عضو المجلس السياسي الأعلى لدى حكومة الانقاذ الوطني اليمنية في صنعاء " محمد علي الحوثي" عبر منصة "إكس" الیوم الاربعاء: "لا تلعبوا بالنار فكل ما تتوقعون من مخزون استراتيجي لأسلحة الردع اليمنية فهو أكثربكثيربكثيربکثیر مما تتوقعونه كما ونوعا وكيف".

وفي وقت سابق أعلن المتحدث باسم القوّات المسلحة اليمنية، العميد "يحيى سريع" أنّ القوات المسلحة استهدفت مُدمّرتين أميركيتين وسفينتين في البحر الأحمر والمحيط الهندي.

وأعلن أنّ القوات البحرية اليمنية والقوّة الصاروخية وسلاح الجو المسيّر نفّذت عمليةً مُشتركة استهدفت سفينة "CYCLADES" في البحر الأحمر، مُحققةً إصابات دقيقة، مؤكداً أنّ "استهداف السفينة جاء بعد توجهها إلى ميناء أم الرشراشِ في 21 نيسان/أبريل الجاري عبر أسلوب الخداع والتمويه، بادعاء توجهها إلى ميناءٍ آخر.

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