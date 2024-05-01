إيران وباكستان تؤكدان تطوير العلاقات التجارية

وأشار "مهدي إسلام بناه" في هذا اللقاء، إلى توقيع اتفاقية الاعتراف المتبادل في مجال المواصفات والمقاييس وتقييم المطابقة بين المنظمتين في 22 إبريل 2024.

وأكد: ضرورة وضع الخطة التنفيذية لتنفيذ التفاهمات في أسرع وقت ممكن.

وأشار إلى إرادة رئيسي ومسؤولي البلدين على تعزيز التعاون وزيادة حجم التبادلات التجارية. وقال: لا يوجد في المنطقة سوى جمهوريتين إسلاميتين، هما الجمهورية الإسلامية الإیرانیة وجمهورية باكستان الإسلامية، وهذا يزيد من مسؤوليتنا للمشاركة الأكثر جدية في التعاون الثنائي وفي اطار الأخوة الدينية.

من جانبه أكد ممثلو باكستان خلال هذا الاجتماع، علی تعزيز التعاون في مجال المواصفات والمقاييس والقبول المتبادل لمعايير بعضهم البعض واعتبروا التوقيع على الخطة التنفيذية إجراءً عاجلاً وضرورياً.

کما توصل الجانبان إلى تفاهم للتعاون في مجال الحلال.

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