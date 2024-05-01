اللواء سلامي: لقد فشل الکیان الصهیوني في الردع بعملیة الوعد الصادق

وقال اللواء سلامي الیوم الأربعاء، في مؤتمر تكريم المعلم والمدرب الذي عقد في مقر القيادة العامة للحرس الثوري الإيراني: إن الوعد الصادق كان مظهرا من مظاهر قوة إرادة الشعب الإيراني،و إن إرادة الشعب تتجلى في إرادة قائد الشعب .

وأکد أن الجميع شاهدوا مجدًا وقوة جديدة بعملیة الوعد الصادق و أضاف: فشل الکیان الصهيوني استخباراتيا في عملیة طوفان الأقصى، وفشل في الردع بعملية الوعد الصادق.

وتابع سلامي إننا نعيش أياماً أنزل الله نصراً مبيناً على جبهة الإسلام. وقال: الجميع يعلم أننا خضنا جهادًا مستمرًا وحربًا متواصلة خلال العقود الأخيرة مع النظام الاستكباري وشركائه في مختلف التحالفات وكان لدى عدونا احتياطيات من الاستراتيجيات المختلفة ضدنا واستخدم هذا المخزون من الاستراتيجيات بأشكال مختلفة خلال السنوات والعقود الماضية ضد ثورتنا المجيدة ونظامنا المقدس.

وأضاف: لقد فتح العدو، علينا باب المعركة في كل الاتجاهات واختبر كل السبل للتغلب علينا وخاض كل هذه المعارك بأقصى قدر من القوة ولم يتوقف عن عداوته في أي زمان وفي أي مكان.

وتابع القائد العام للحرس الثوري: العدو نزل إلى الميدان بكل الأدوات، وجرب كل الأساليب مثل الحرب الخارجية و الحظر الاقتصادي الجائر والقاسي واستخدام الجماعات التكفيرية ضدنا، وحرب المعلومات، والفتن الأمنية، والثقافية والغزوات الثقافية والحروب الإعلامية . وقد واجه العدو هذه الثورة بمخاطر جسيمة في فترات مختلفة.

وقال: لا يتذكر التاريخ أن دولة ما، خلال أربعة عقود، اضطرت إلى المواجهة مع أعداء يملكون نصف القوة الاقتصادية والثقافية والعسكرية والسياسية بالعالم، في حروب تقليدية وحديثة وبعد هذا العقد الرابع تعيش في أقوى حالاتها وهيمنتها وقوتها، ولا شيء يمكن أن يبرر هذه الحقيقة المذهلة سوى تدفق النعم الإلهية.

وأكد اللواء سلامي: الحرب تضعف كل دول العالم، لكن الجمهورية الإسلامية الإیرانیة أصبحت أقوى بالحرب و الحظر یدمر كل دول العالم، لكن جمهورية إيران الإسلامية ازدهرت بالحظر والضغط السياسي يعزل جميع دول العالم، لكن ایران اكتسبت مجالات للنفوذ من خلال الضغط السياسي وكل دول العالم تنهار بالاضطرابات الداخلية، لكننا عززنا استقرارنا الداخلي ومهما فعل العدو فقد رأى النتيجة العكسية.

وشدد على أننا نواجه حربا واسعة النطاق، في يوم ما واجنا الحرب الاقتصادية و وفي فترة واجهنا المعارك التكفيرية، ويوماً ما تشتعل الفتنة الداخلية و كل هذه التصرفات هي جزء من مخزون الاستراتيجيات التي راكمها العدو وعلینا أن نكون حاضرين في الميدان ضد مثل هذا العدو بالخبرة و الحكمة والمعرفة والأدوات وتحديد الأساليب.

واستطرد قائلا : إن سر نجاح الحرس الثوري الإيراني في توسيع القوة والمبادرات الاستراتيجية والابتكارات والإبداع في الميدان هو أنه يتمتع بمهارات في ثلاثة مستويات استراتيجية وعملیاتیة وتكتيكية.

وقال القائد العام للحرس الثوري الإيراني: يجب علينا أن ندعم الثورة الإسلامية بوعي وببصيرة عميقة ومعرفة قوية وأدوات متقدمة وأساليب جديدة ومعرفة جديدة والحماية من الثورة الإسلامية تغطي كل جوانب حياتنا لأن العدو حول جميع جوانب حياتنا، بما في ذلك مجالات المعرفة والاقتصاد والثقافة والسياسة والأمن والمعيشة إلى حرب.

وتابع: إن عملية الوعد الصادق تمت من نقطة، ولكن من الجانب الآخر واجهت رد العالم كله وكانت جغرافية اليونان والبحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر والحجاز والعراق والأردن وفلسطين وتركيا هي جغرافية الحرب التي استخدمها العدو.

وقال: الجغرافيا الصهيونية صغيرة جدًا لدرجة أن جميع النقاط متصلة ببعضها البعض، لكن فرنسا والأردن وبریطانیا وأمريكا وإسرائيل وغيرها تصرفت بكل قوتها وخاضت حربًا كبيرة مقابل عمل صغير

وشدد بالقول: إنهم لا يستطيعون القيام بذلك إلا مرة واحدة. وإذا بدأت الموجة الثانية من الهجمات، فإن كفاءة هذا النظام الدفاعي المتكامل ستنخفض بنسبة 50% على الأقل.

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