إسلامي: سمحنا لـ 130 مفتشاً للوكالة الذرية بالتواجد في إيران

وحول زيارة المدير العام لمنظمة الطاقة الذرية الدولية "رافائيل غروسي" إلى إيران وحل قضية الضمانات، أضاف إسلامي: كنا نتفاعل دائما ونتحدث عن قضية الضمانات كما هي محددة ومقررة وكانت هذه القضايا منذ البداية في أربعة أماكن، وتم حلها في مكانين ونحن نتبادل الآراء والنقاش حول هذا المكانين.

وفيما يتعلق بتصريحات غروسي حول برنامج التسليح الإيراني، أوضح: "هذه ليست مواقف وهي أسئلة صحافيين، والتيار الصهيوني التخريبي يروج أن برنامج إيران ليس سلميا. بينما قال غروسي إنه لا يوجد ما يشير إلى برنامج تسليحي إيراني".

وتابع إسلامي على هامش اجتماع مجلس الوزراء: أن الجمهورية الإسلامية لاتزال متمسكة ببيان آذار2022 وتتفاعل في إطار ذلك البيان، فقد تم التساؤل حول هذا الموضوع أيضاً لأنه تم التشكيك فيه من قبل التيارات الهدامة التي تعمل ضد هذا البرنامج في الغرب.

وقال إسلامي: لقد أعلن رافائيل غروسي أنهم سيعقدون اجتماعات في إيران وأنا ألتقي به أيضًا كما أنا متأكد من أنه سيتم حل ما فيه الغموض ويمكننا تعزيز علاقاتنا مع الوكالة في إطار الضمانات ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT).

وقال: سيعقد الأسبوع المقبل، المؤتمر الأول للعلوم والتكنولوجيا النووية وسيكون غروسي حاضرا كضيف خاص وسيلقي كلمة فيه.

وتابع رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية: "ان المدارس التابعة لنا شاركت في أولمبياد المخترعين العالمي بسويسرا بـ5 طلاب حيث أحرزوا 5 ميداليات ملونة وبذلك احتلت إيران المركز الأول في المنافسات.

و أضاف أن المؤتمر الأول للعلوم والتكنولوجيا النووي سيعقد الأسبوع المقبل، موضحا: "سيتم تقديم نحو 477 مقالاً، و180 عرضاً تقديمياً من قبل مشاركين غير إيرانيين. كما سيحضر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي المؤتمر كضيف خاص ويلقي كلمة فيه.

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