وزير الاقتصاد الإماراتي يؤكد على تطوير العلاقات مع إيران في كافة المجالات

وقال وزير الاقتصاد، رئيس الجانب الإماراتي في اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران والإمارات في أبوظبي : هناك عدد كبير من الشركات الإيرانية التي تعمل في الإمارات؛ مؤكدا على ترحيب ورغبة بلاده في استقطاب المستثمرين الايرانيين.

واعتبر "عبدالله بن طوق المري"، لقاء اليوم علامة على قرار إيران والإمارات في سياق تطوير العلاقات انطلاقا من جهود حكومتي البلدين وأضاف : في الماضي تطورت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين بشكل جيد، ولكن ينبغي تطوير هذه الاواصر بكافة المجالات.

وتابع الوزير الاماراتي، ان بلاده تتمتع بأعلى مستويات التعاون التجاري مع إيران، مقارنة بشركائها التجاريين بعد الصين، والتي تزايدت بنسبة 17% خلال العام الماضي.

وبحسب رئيس لجنة التعاون الاقتصادي المشتركة بين الامارات وايران، فقد بلغ حجم التجارة بين الإمارات وإيران، مستوى الـ 27 مليار دولار العام الماضي، ما يدل على اهتمام الطرفين بتطوير العلاقات في كافة المجالات.

يذكر، ان اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين ايران والامارات عقدت اجتماعها الاول منذ 10 سنوات، على مدى يومي الثلاثاء والاربعاء في عاصمة الامارات ابوظبي.

انتهی**2054 / ح ع **