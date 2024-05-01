وزير الطرق الايراني : الفرص متاحة لتطوير تجارة الترانزيت بين ايران والامارات ودخول الاسواق الشمالية والجنوبية

"بذرباش" قال ذلك خلال تراسه، عن الجانب الايراني، لاجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين ايران والامارات في ابوظبي.

وصرح بان السياسة الخارجية في ايران، تركز على تطوير العلاقات مع دول الجوار؛ مشيرا الى ان الامارات العربية المتحدة تضطلع بدور خاص في هذه الرؤية.

وفي اشارة الى حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي يتجاوز الـ 27 مليار دولار سنويا، قال : ان الامارات العربية المتحدة تحل بالمركز الثاني بين شركاء ايران التجاريين.

وتابع بذرباش : دولة الامارات، تشكل شريكا تجاريا ستراتيجيا بالنسبة للجمهورية الاسلامية الايرانية؛ ورغم كافة العراقية التي يضعها المغرضون، الا ان ايران لا تواجه اي قيود لتوسيع علاقاتها وتعاونها التجاري مع هذا البلد.

وفي جانب اخر من تصريحاته خلال الاجتماع، تطرق بذرباش الى قدرات الجمهورية الاسلامية والشركات المعرفية في مجال التقنيات الحديثة وخاصة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، باعتبار ذلك من الفرص التي تهيّئ ارضية مهمة للتعاون بين طهران وابوظبي.

وحول التعاون الاقتصادي بين طهران وابوظبي، صرح وزير الطرق والتنمية العمرانية الايراني، ان معالجة المشاكل المصرفية، وبما يشمل فتح حسابات بنكية للاشخاص الحقيقيين وتسهيل الخدمات ذات الصلة بالنسبة لرجال الاعمال الايرانيين، يجب ان يندرج ضمن القضايا النقاشية بين الجانبين.

وختم بذر باش، متحدثا بشأن ضرورة تطوير التعاون الايراني الاماراتي في مجال الطاقة، والتاكيد على هذا الموضوع في لقاءات وتصريحات سابقة، كما في اجتماع لجنة التعاون الاقتصادي المشتركة اليوم، حيث تم استعراضه كاحد الاهداف الاساسية المحددة والتي ينبغي اتخاد قرارات جادة بشانها.

انتهى ** ح ع