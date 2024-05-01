وزير الثقافة : إيران مهد الاهتمام بتنوع الثقافات

وأضاف "اسماعیلي" في كلمته يوم الأربعاء خلال اجتماع المنتدى العالمي السادس للحوار بين الثقافات في باكو : إن الإسلام يعلمنا احترام الكرامة الإنسانية والحقوق الفردية والاجتماعية لجميع الناس، وان نكون متسامحين في قبول التنوع الثقافي.

ودعا وزير الثقافة الايراني، العلماء المسلمين إلى توحيد الكلمة والصف ضد مشاكل مثل التطرف والتكفير، وايضا التوعية بمخاطره.

وتستضيف باكو، اعتباراً من اليوم الأربعاء وحتى الجمعة، وزراء الثقافة والشخصيات والمسؤولين السياسيين والثقافيين من مختلف دول العالم، في اجتماع المنتدى العالمي السادس لحوار الثقافات؛ حيث يناقش هذا الحضور التحديات العالمية المتعلقة بالحوار الحضاري واليات التعاون لمحاربة الكراهية وتعزيز قيم السلام.

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