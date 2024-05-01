٠١‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٦:٥٤ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85463676
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وزير الخارجية يحتفي بذكرى يوم المعلم في ايران

٠١‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٦:٥٤ م
رمز الخبر: 85463676
وزير الخارجية يحتفي بذكرى يوم المعلم في ايران

طهران / 1 ايار / مايو / ارنـا –احتفى وزير الخارجية "حسين امير عبداللهيان"، بمناسبة ذكرى "يوم المعلم" في ايران اليوم الاربعاء، والذي يستذكر واقعة استشهاد المعلم القدوة الشهيد "اية الله مرتضى مطهري"، في 1 مايو 1979 مـ، على ايدي زمرة "الفرقان" الارهابية الضالة.

ونشر الوزير "امير عبداللهيان"، منشورا بهذه المناسبة عبر الفضاء الافتراضي، جاء فيه : ان مهنة التعليم، هي مهنة الانبياء؛ انني اهنئ لمناسبة يوم المعلم الوطني، كافة الاساتيذ والمعلمين الاعزاء، باعتبارهم نبراسا ينير درب المعرفة والعلوم في قلوب ومهج ابناء هذا الوطن العريق؛ سائلا الباري عز وجل لهم بالسلامة والموفية والسعادة.  

واضاف رئيس السلك الدبلوماسي في ايران : كما ابعث تبريكاتي الخاصة واشدُّ على ايدي اولئك المعلمين الكرام الذين وهبوا انفسهم لخدمة تعليم الابناء في المناطق النائية لهذا الوطن، ومن اجل رقي ايران العزيزة.

انتهى ** ح ع

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