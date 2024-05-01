وزير الخارجية يحتفي بذكرى يوم المعلم في ايران

ونشر الوزير "امير عبداللهيان"، منشورا بهذه المناسبة عبر الفضاء الافتراضي، جاء فيه : ان مهنة التعليم، هي مهنة الانبياء؛ انني اهنئ لمناسبة يوم المعلم الوطني، كافة الاساتيذ والمعلمين الاعزاء، باعتبارهم نبراسا ينير درب المعرفة والعلوم في قلوب ومهج ابناء هذا الوطن العريق؛ سائلا الباري عز وجل لهم بالسلامة والموفية والسعادة.

واضاف رئيس السلك الدبلوماسي في ايران : كما ابعث تبريكاتي الخاصة واشدُّ على ايدي اولئك المعلمين الكرام الذين وهبوا انفسهم لخدمة تعليم الابناء في المناطق النائية لهذا الوطن، ومن اجل رقي ايران العزيزة.

انتهى ** ح ع