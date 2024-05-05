مسؤول : زيارة "غروسي" إلى ايران تأكيد على دعم الذرية الدولية للمجموعات العلمية في البلاد

وأضاف کریمي ثابت، الیوم الأحد في تصریح للصحفيين من مدينة أصفهان (مركز المحافظة)، بأن فكرة عقد مؤتمر دولي للعلوم والتكنولوجيا النووية طرحتها الجمعية النووية الإيرانية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية خلال اجتماع قبل عامين؛ مبينا أن "المدير العام للوكالة الدولیة للطاقة الذرية وعد انذلك بالتعاون في عقده".

وتابع : من مهام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، دعم مثل هذه الفعاليات الدولية لتطوير المعرفة والتكنولوجيا النووية لجميع أعضائها وعلى هذا الأساس رحبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعقد المؤتمر الدولي الأول للعلوم والتكنولوجيا النووية في بلادنا.

وأوضح هذا المسؤول : سيعقد المؤتمر الوطني النووي الإيراني، في دورته الثلاثين، والمؤتمر الدولي الأول للعلوم والتكنولوجيا النووية في أصفهان لمدة ثلاثة أيام؛ مؤكدا بان هذا الحدث يشكل علامة على نضج التكنولوجيا النووية في بلادنا.

وتطلع كريمي ثابت، بأن "المشاكل الراهنة في العالم سيتم حلها بالتعاون الدولي، وأحد السبل الى ذلك، يكمن في عقد المؤتمرات العلمية، حيث يتبادل المفكرون الأفكار والخبرات حول التحديات".

انتهی**2054 / ح ع **