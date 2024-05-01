ايران والامارات توقعان وثيقتين للتعاون الثنائي

وافادت "ارنا"، ان توقيع هاتين الوثيقتين، تم ضمن اجتماع لجنة التعاون الاقتصادي المشتركة بين ايران والامارات الذي عقد اليوم الاربعاء في ابوظبي، برعاية وزير الطرق والتنمية العمرانية الايراني، ووزير الاقتصاد الاماراتي.

وبحسب هذا التقرير، فقد وقع "بذر باش" و"الماري"، على وثيقة "تاسيس لجنة التعاون الاقتصادي المشتركة بين ايران والامارات"، وايضا "محضر اجتماع الاجتماع الاول" لهذه اللجنة الذي استضافته ابوظبي.

كما تجدر الاشارة الى، ان الجانبين تباحثا في اطار اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة، حول سبل تطوير التعاون الثنائي في مجال الترانزيت عبر ممر الشمال – جنوب الدولي، وبما يصب في توسيع عمليات ترانزيت البضائع الاماراتية، مرورا بالاراضي الايرانية، صوب مناطق اسيا الوسطى والقوقاز وروسيا.

انتهى ** ح ع