وزير الطرق : لتاسيس صندوق استثمار مشترك بين ايران والامارات

ولفت "بذر باش"، في كلمة له مساء اليوم الاربعاء امام غرفة تجارة ابوظبي : ان ايران والامارت تربط بينهما خلفية تاريخية وعلاقات اقتصادية وتجارية عريقة؛ مؤكدا بان حجم التجارة المشتركة الذي يبلغ 27 مليار دولار سنويا، يدل على عمق الاواصر القائمة بين هذين البلدين.

ومضى وزير الطرق الايراني الى القول : ان الامارات العربية المتحدة، تعدّ بالنسبة لايران ثاني اكبر شريك اقتصادي بعد الصين؛ منوها بالدور الخاص الذي يلعبه رجال الاعمال وغرف التجارة في تعزيز هذه العلاقات.

واردف بذرباش : إيران هي قطب تجارة الترانزيت في المنطقة، وجسر فريد يصل بين الشمال والجنوب؛ داعيا الإمارات لاغتنام هذه الفرص والاستفادة من الموانئ اللوجستية الإيرانية، والاستثمار في مشاريع تطوير موانئ ايرانية جديدة، لان ذلك بلا شك يصب في تنمية اقتصادها ويسهل وصولها إلى دول أوراسيا.

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