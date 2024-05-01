سفير ايران بالامم المتحدة: اميركا العائق الوحيد امام تحقيق هدف الشعب الفلسطيني

وخلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي عقد اليوم الاربعاء لمناقشة الفيتو الأمريكي على طلب فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، اعلن أمير سعيد إيرواني، دعم ايران الكامل لعضوية فلسطين وقال: إننا نأسف بشدة للتصرف غير المسؤول الذي قامت به الولايات المتحدة وإساءة استخدام حق النقض لمنع إعمال الحقوق المشروعة للفلسطينيين. إن هذا الفيتو المخزي، الذي تم ضد الإرادة الجماعية للمجتمع الدولي، أظهر مرة أخرى أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال العقبة الوحيدة أمام تحقيق الهدف النبيل للشعب الفلسطيني.

وقال كبير دبلوماسيي جمهورية إيران الإسلامية في الأمم المتحدة: من المؤسف أن الولايات المتحدة الأمريكية تحدت علناً أهلية فلسطين لعضوية الأمم المتحدة وتشكك في الطبيعة المحبة للسلام لهذا الشعب.

وانتقد مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة التبريرات المنافقة التي ساقها الوفد الأمريكي لدى الأمم المتحدة وأشارته إلى ضرورة استكمال ما يسمى بمفاوضات السلام وقال: من الواضح أنه من الناحية العملية لا توجد اي محاولة من قبل الولايات المتحدة لإجبار كيان الفصل العنصري الصهيوني على الانصياع للمطالب العالمية أو إعمال ادنى حق من حقوق الفلسطينيين.

وشرح سفير إيران لدى الأمم المتحدة جرائم الكيان الاسرائيلي منذ أكتوبر الماضي، وأعرب عن قلقه إزاء الأخبار المتعلقة بهجوم هذا الكيان المرتقب على رفح، وقال "نطلب من المجتمع الدولي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمحاكمة ومحاسبة جميع قادة ومرتكبي وحماة الجرائم الإسرائيلية في غزة وغيرها من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بالنظر إلى هذا الارتكاب الهائل والشنيع من أعمال الإبادة الجماعية".

وأكد إيرواني: من وجهة نظر إيران، فإن الحل الشامل للقضية الفلسطينية لا يمكن تحقيقه إلا من خلال التحقيق الكامل لحق هذا الشعب غير القابل للتصرف في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على جميع الأراضي الفلسطينية وعاصمتها قدس الشريف.

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