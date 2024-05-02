النائب الاول لرئيس الجمهورية يؤكد على الاسراع بتنفيذ مشاريع تطوير حقول النفط والغاز المشتركة

جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع الأول للمجلس الاقتصادي في البلاد في العام الايراني الجديد (بدا في 20 اذار/مارس) يوم الاربعاء برئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية محمد مخبر، وتمت الموافقة فيه على 5 طلبات من وزارة النفط لتطوير حقول النفط والغاز خاصة في المناطق المشتركة مع دول الجوار.

وفي هذا الاجتماع الذي حضره رئيس مكتب رئيس الجمهورية ووزراء "الجهاد الزراعي" و"النفط" و"التعاون والعمل والرخاء الاجتماعي" ورئيس منظمة التخطيط والميزانية ومحافظ البنك المركزي وممثلو مجلس الشورى الإسلامي والجهات المعنية، شدد مخبر على ضرورة تنفيذ المشاريع المتعلقة بتطوير حقول النفط والغاز المشتركة في اسرع وقت ممكن، بالإضافة إلى مشروع "زيادة الاعتمادات والحدود الزمنية لمشروع تطوير حقل بارس الجنوبي للغاز". كما تمت الموافقة على مشروع "إنشاء خزان الشهيد مهدوي في بندر عباس".

كما تمت دراسة الخطوط العامة لمشروع "تطوير واستغلال حقلي نفط سامان ودلاوران" ومشروع "تحسين إعادة التدوير وزيادة الإنتاج وتنفيذ العمليات المتكاملة لحقل آزادكان النفطي المشترك" ومشروع "تحسين إعادة التدوير وزيادة الإنتاج والاستغلال في حقل آذر النفطي المشترك" وتقرر الابلاغ عن قرارات الاجتماع بعد انعقاد اجتماعات مشتركة بين وزارة النفط ومنظمة التخطيط والموازنة بشأن تفاصيل الخطط المذكورة.

وبحسب هذا التقرير، فيما يتعلق بمشروع تطوير حقل "بارس الجنوبي" للغاز، فإنه من خلال زيادة الاعتمادات بمقدار 3.07 مليار دولار، سيتم استكمال 21 بئراً وإضافة 42 مليون متر مكعب من الغاز إلى طاقة البلاد يومياً.

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