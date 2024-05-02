"شهرداري جرجان" الايراني يفوز على "الرياضي" اللبناني ويؤجل حسم لقب دوري السوبر لغرب آسيا بكرة السلة

وتأجل بذلك حسم اللقب إلى المباراة الثالثة التي تجمع الفريقين، بعد فوز الرياضي في المباراة الأولى بنتيجة 95-60.

وقدم "شهرداري جرجان" عرضا قويا، حيث نجح في حسم اللقاء لصالحه بفارق 10 نقاط، بفضل السيطرة تحت السلة في ظل غياب محترف الرياضي ثون ميكر عن المباراة.

انتهى الشوط الاول من المباراة لصالح "جرجان" 23-22 فيما تقدم الرياضي في الشوط الثاني 23-18 وعاد جرجان للفوز في الشوطين الثالث والرابع بنتيجة 26-22 و 28-18 لينتهي اللقاء 95-85 .

وظهر ويل شيري محترف فريق "جرجان" الإيراني بمستوى مميز وسجل 25 نقطة إضافة إلى 5 تمريرات حاسمة و5 متابعات ناجحة.

على الجانب الاخر قدم علم الدين كيكانوفيتش نجم الرياضي، مستوى مميزا رغم خسارة فريقه بتسجيل 19 نقطة إضافة لـ 6 متابعات ناجحة تحت السلة وتمريرة واحدة حاسمة.

ويلتقي الفريقان في ثالث مباريات النهائي يوم الأربعاء الموافق 8 مايو/ أيار الجاري على صالة نهاد نوفل في بيروت.

انتهى ** 2342