أمير عبداللهيان يؤكد على أهمية التواصل المتبادل مع الإيرانيين في الخارج

وعقد اجتماع المجلس التنسيقي لرؤساء مجموعات العمل المتخصصة للمجلس الأعلى للإيرانيين في الخارج، يوم الاربعاء برئاسة حسين أمير عبداللهيان وزير الخارجية ونائب رئيس الجمهورية في المجلس الأعلى للإيرانيين في الخارج، وبحضور أمناء مجموعات العمل وممثلي الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي.

وثمّن وزير الخارجية جهود رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الاسلامي وحيد جلال زاده ومجلس الوزراء لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون حماية الإيرانيين في الخارج وإعداده لعرضه على البرلمان.

وذكر أمير عبداللهيان أن حل المشاكل ومواصلة دعم الإيرانيين في الخارج هو أحد الاهتمامات المهمة للحكومة ويتم التأكيد عليه باستمرار من قبل رئيس الجمهورية، وشدد على أهمية إقامة اتصالات ثنائية الاتجاه مع الإيرانيين في الخارج، بما في ذلك من خلال وسائل الإعلام الرقمية.

وفي جانب آخر من تصريحه، اشار الى تدابير قائد الثورة الاسلامية في ضمان الحد الأقصى من الأمن القومي وقال: “إن عملية الوعد الصادق الباعثة على الفخر والتي تم تنفيذها في إطار الدفاع المشروع، أثارت شعوراً بالفخر والتضامن بين المواطنين الإيرانيين في الداخل والخارج وأتاحت فرصة مواتية لتلاحم الإيرانيين في جميع أنحاء العالم.

من جانبه ثمن وحيد جلال زاده، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي، جدية وزارة الخارجية في متابعة وتسهيل شؤون الإيرانيين في الخارج، وقال أن مجلس الشورى الإسلامي عازم على دعم الإيرانيين في الخارج.

كما شرح أمناء مجموعات العمل التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الإيرانيين في الخارج اجراءاتهم وخططهم في هذا المجال.

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