العراق: المقاومة الإسلامية تضرب أهدافاً حيوية للاحتلال في الجولان السوري المحتل وإيلات

ولاحقاً، أعلنت المقاومة استهداف مدينة إيلات "أم الرشراش"، جنوبي فلسطين المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر.

وذكرت المقاومة في بيانها، أنّها ستواصل دكّ معاقل الأعداء استمراراً في النهج المقاوم ونصرةً لأهالي غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي بحقّ المدنيين الفلسطينيين.

يُذكر أنّه قبل أيام، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، هدفاً حيوياً للاحتلال الإسرائيلي في حيفا داخل فلسطين المحتلة.

وكانت المقاومة قد نشرت، الشهر الماضي، صورةً تظهر عدّة مسيّرات تابعة لها، تُحلّق متجهةً لاستهداف مستوطنة "إيلات"، جنوبي فلسطين المحتلة.

وأرفق الإعلام الحربي التابع للمقاومة هذه الصورة بعبارة "الرعب لم ينته بعد وهناك المزيد"، في إشارةٍ إلى مواصلة المقاومة عملياتها ضد أهداف الاحتلال دعماً لغزّة ومقاومتها، في ظلّ استمرار العدوان الإسرائيلي.

انتهى ** 2342