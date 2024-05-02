ايران...حصة الاقتصاد المعرفي ستصل الى 7 بالمائة من الناتج القومي الإجمالي

وقال محمد صادق خياطيان عبر الإنترنت مساء الأربعاء في الحفل الختامي للحدث الوطني الأول "تشادرو" الذي أقيم في مجمع "تشادرملو" الصناعي والتعديني: ان حصة الشركات المعرفية في الاقتصاد القائم على المعرفة في البلاد تبلغ الان حوالي 2.7 بالمئة من الناتج القومي الإجمالي.

وأشار إلى أن النظام البيئي القائم على المعرفة آخذ في التزايد، وقال: إن عدد الشركات المعرفية وصل إلى نحو 10 آلاف شركة، ويعمل في هذه الشركات نحو 300 ألف شخص.

وأشار إلى أن بعض الشركات المعرفية نجحت في دخول الأسواق الدولية، موضحًا: ان بعضها تمكن من احتلال مكان في سلسلة القيمة لمختلف الصناعات في البلاد، والبعض الآخر دخل بمشاركة أصحاب المصلحة الآخرين في حل المشاكل في مختلف القطاعات وتلعب دورا في تطوير التكنولوجيا في البلاد.

وتابع خياطيان: ان الشركات المعرفية دخلت مجال المعدات الصحية والطبية في فترة كورونا وحققت نجاحا كبيرا، لذلك تلعب هذه الشركات دورا مهما في اقتصاد البلاد.

وأشار إلى دعم الحكومة الـ13 الحالية للشركات المعرفية، وأوضح أنه يجب على الشركات الصناعية التعدينية الكبرى مثل "شادرملو" و"فولاد مباركة" والبتروكيماويات والصناعات الغذائية الكبرى الدخول في اقتصاد البلاد للوصول إلى حصة السبعة بالمائة من قبل الشركات المعرفية في البلاد ودعم هذه الشركات.

وتابع رئيس الصندوق الرئاسي للابتكار والازدهار: نهجنا هو أن تلبي الشركات الكبرى احتياجاتها التكنولوجية من خلال الشركات المعرفية.

وأضاف: نهجنا الآخر هو وضع الشركات المعرفية في سلسلة القيمة للشركات الكبيرة والاستثمار فيها، وهو وسيلة لها لدخول الأسواق المحلية والدولية.

وذكر: تعمل الآن ثلاثة آلاف شركة معرفية في سلسلة التعدين والصناعة والمعدات والآلات ذات الصلة في البلاد، وهي على استعداد لتحديد وحل الاحتياجات التكنولوجية لشركات صناعة التعدين، ومن المأمول زيادة الحصة التكنولوجية لهذه الشركات.

وتابع خياطيان: إن إقامة فعاليات مثل "تشادرو" يظهر أن المجالين الصناعي والتعديني يتجهان نحو الاحتياجات التكنولوجية وتجري انشطة خاصة في هذا المجال حيث نأمل أن تستفيد الصناعات من طاقات الشركات المعرفية.

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