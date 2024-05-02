٠٢‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ١٢:٠٤ م
رمز الخبر: 85464245
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journalistکاظم شماعییان

ايران تضع عقوبات على 7 اشخاص و 5 كيانات امريكية مرتبطة بالحرب على الفلسطينيين

٠٢‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ١٢:٠٤ م
رمز الخبر: 85464245
ايران تضع عقوبات على 7 اشخاص و 5 كيانات امريكية مرتبطة بالحرب على الفلسطينيين

طهران/ 2 ايار/مايو/ارنا – اعلنت وزارة خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية انه تم وضع عقوبات على بعض الاشخاص والكيان الامريكية ذات الصلة بالاجراءات الارهابية والانتهاك الصارخ لحقوق الانسان عن طريق دعم الممارسات الوحشية للكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين لا سيما اهالي غزة.

وفي اطار تطبيق قانون "مواجهة انتهاك حقوق الانسان والمغامرات والاجراءات الارهابية للولايات المتحدة الامريكية في المنطقة" لا سيما استنادا الى المادتين 4 و 5 من هذا القانون، فقد وضعت وزارة خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية عقوبات على اشخاص وكيانات امريكية على خلفية دعمها وتمويلها للكيان الصهيوني في ارتكابه الاعمال الارهابية والترويج للارهاب والانتهاك السافر لحقوق الانسان في الحرب على الفلسطينيين لا سيما اهالي غزة.

وشملت العقوبات كلا من الشخصيات  الاعتبارية التالية:

۱. شرکة لوکهید مارتین (The Lockheed Martin Corporation) للاسلحة.

۲. شرکة جنرال داینامیک (General Dynamics Corporation).

3.شرکة اسکایدیو (Skydio) .

4.شرکة شورون (Chevron Corporation).

5.شرکة خارون (Kharon Company) الاستخباراتية.

كما شملت العقوبات الشخصيات الطبيعية التالية:

1.جیسون غرینبلات (Jason Greenblatt): كبير مستشاري دونالد ترامپ الرئیس الامريكي السابق.

۲. مایکل روبین (Michael Rubin).

3.جیسون برادسکی :(Jason Brodsky).

۴. کلیفورد می (Clifford D. May).

5.الجنرال برایان فنتون (Bryan P. Fenton).

۶. براد کوبر(Brad Cooper).

7.غريغوري هایز (Gregory J. Hayes).

٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

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