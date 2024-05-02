باكستان: تعزيز آليات التعاون مع ايران لمكافحة الارهاب

واضافت زهراء في مؤتمرها الصحفي الاسبوعي ان الاليات القائمة بين ايران وباكستان لا سيما في مجال مكافحة الارهاب تكتسي اهمية بالغة.

واضافت ان البلدين لديهما الارادة الصلبة لارساء الامن على الحدود المشتركة والنهوض بالسلام والامن والرفاهية في المناطقة الحدودية.

واشارت الى التشاور الثلاثي بين ايران والصين وباكستان في اطار مكافحة الارهاب وقالت ان هذه الالية الثلاثية مهمة للغاية موضحة انه سيتم الاعلان عن الموعد المقرر لعقد الاجتماع المقبل بين ايران والصين وباكستان.

واعتبرت ان الحدود بين ايران وباكستان هي حدود صداقة وسلام ورفاهية وبمنأى عن الارهاب.