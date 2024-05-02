وفد اعلامي ايراني يلتقي محافظ كربلاء المقدسة

وقال مساعد وزير الثقافة والارشاد الاسلامي فرشاد مهدي بور خلال اللقاء ان هناك تاريخا عريقا في التواصل الثقافي بين ايران والعراق وان التعاون بينهما منقطع النظير.

واضاف انه ليس من الجيد ان ينتظر البلدان الرواية الاعلامية التي يسردها الاخرون، لان هناك من يريدون النيل من العلاقات الاستراتيجية بين ايران والعراق.

واكد مهدي بور ان ايران والعراق خاضا نضالا قيما ضد الارهاب.

اما محافظ كربلاء المقدسة نصيف الخطابي فقد قال ان لايران والعراق، عدوا مشتركا يتمثل في الغزو الثقافي الذي يستهدف الثقافة الاسلامية.

وقال الخطابي اننا بحاجة الى تعاون ثقافي اعلامي موكدا ان زيارة الاربعين تمثل افضل السبل للتصدي للهجوم المعادي.