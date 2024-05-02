وزير الثقافة يزور السفارة الايرانية في باكو

وفي اليوم الثاني من زيارته لجمهورية اذربيجان، حضر وزير الثقافة والارشاد الاسلامي الى السفارة الايرانية والتقى السفير الايراني لدى باكو عباس موسوي.

وتم خلال اللقاء بحث التطورات الاخيرة في العلاقات بين ايران وجمهورية اذربيجان والاجراءات الثقافية المتخذة والاجواء الثقافية المتاحة للبلدين.

وكان اسماعلي قد وصل الى باكو امس للمشاركة في الدورة السادسة للجمعية العالمية للحوار بين الثقافات والقاء كلمة فيها.

واكد اسماعيلي في كلمته على دور المنظمات والاوساط الدولية لاحلال السلام الدولي المستدام وتسوية الصراعات بين الدول.

والتقى على هامش الجمعية، نظيره الاذربيجاني ليؤكد على اهمية التعاون الثقافي بين البلدين لا سيما في القطاع السينمائي.