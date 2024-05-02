بذرباش: فتح صفحة جديدة في العلاقات الاقتصادية بين ايران والامارات

وكتب بذرباش على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي الايرانية: نظرا الى ان الامارات العربية المتحدة تعد الشريك التجاري الثاني لايران، فاننا والى جانب المحادثات المكثفة التي اجريت في اللجنة الاقتصادية المشتركة، عقدنا جلسة مطولة مع رجال الاعمال الايرانيين والاماراتيين، لكي نتمكن في ظل الاستماع الى وجهات نظرهم، من فتح صفحة جديدة في التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وفي اطار زيارته لابو ظبي، عقد بذرباش لقاء مع وزير الاقتصاد الاماراتي عبد الله بن طوق المري وكذلك وفد من المدراء الاماراتيين. وبالتالي التوقع على وثيقتين للتعاون.