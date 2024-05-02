محادثات بين نائب رئيس الاركان الايراني ونائب وزير الدفاع الاذربيجاني

وفي هذا اللقاء الذي جرى اليوم الخميس في طهران ، اكد نائب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية العميد طيار عزيز ناصر زادة، أهمية تحسين مستوى العلاقات بين البلدين في مختلف القطاعات، وقال: إن القواسم المشتركة الثقافية والتاريخية والدينية والسياسية يمكن أن تخلق منصة مناسبة لتفاعل القوات المسلحة بين البلدين.

وفي إشارة إلى أهمية العلاقات الثنائية، قال نائب وزير الدفاع الاذربيجاني وقائد الجيش في جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي التابعة لجمهورية اذربيجان: إن التعاون بين القوات المسلحة للبلدين يجري تطويره وتعزيزه في إطار توافقات اللجنة المشتركة الثالثة للتعاون العسكري والدفاعي.

وتم خلال هذا اللقاء بحث مسيرة العلاقات والتعاون العسكري الثنائي وتبادل الآراء والتأكيد على ضرورة التشاور المستمر بين سلطات البلدين على مختلف المستويات.

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