٠٢‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٩:٣٨ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85464648
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محادثات بين نائب رئيس الاركان الايراني ونائب وزير الدفاع الاذربيجاني

٠٢‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٩:٣٨ م
رمز الخبر: 85464648
محادثات بين نائب رئيس الاركان الايراني ونائب وزير الدفاع الاذربيجاني

طهران / 2 ايار/مايو/ارنا- التقى نائب وزير الدفاع الاذربيجاني الفريق كرم مصطفى يف ، نائب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية العميد طيار عزيز ناصر زادة.

وفي هذا اللقاء الذي جرى اليوم الخميس في طهران ، اكد نائب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية العميد طيار عزيز ناصر زادة، أهمية تحسين مستوى العلاقات بين البلدين في مختلف القطاعات، وقال: إن القواسم المشتركة الثقافية والتاريخية والدينية والسياسية يمكن أن تخلق منصة مناسبة لتفاعل القوات المسلحة بين البلدين.

وفي إشارة إلى أهمية العلاقات الثنائية، قال نائب وزير الدفاع الاذربيجاني وقائد الجيش في جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي التابعة لجمهورية اذربيجان: إن التعاون بين القوات المسلحة للبلدين يجري تطويره وتعزيزه في إطار توافقات اللجنة المشتركة الثالثة للتعاون العسكري والدفاعي.

وتم خلال هذا اللقاء بحث مسيرة العلاقات والتعاون العسكري الثنائي وتبادل الآراء والتأكيد على ضرورة التشاور المستمر بين سلطات البلدين على مختلف المستويات.

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