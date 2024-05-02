٠٢‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ١٠:٢٩ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85464665
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رئيسي يؤكد على تعميم واستخدام التقنيات الحديثة في حماية البيئة

٠٢‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ١٠:٢٩ م
رمز الخبر: 85464665
رئيسي يؤكد على تعميم واستخدام التقنيات الحديثة في حماية البيئة

طهران / 2 ايار/مايو/ارنا- اعتبر رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي ، تعميم حماية البيئة من أهم مهام منظمة حماية البيئة والمجلس الأعلى لحماية البيئة وقال: إن تحقيق هذا الهدف يتطلب إعداد وصياغة خطة شاملة ذات جدول زمني محدد.

وفي اجتماع المجلس الاعلى للبيئة في البلاد اليوم الخميس، اعتبر رئيس الجمهورية تعميم حماية البيئة من خلال خلق شعور بالمسؤولية والاهتمام لدى عامة الناس بشأن حماية بيئتهم المعيشية من أهم مهام المنظمة والمجلس الأعلى للبيئة وقال: إن تحقيق هذا الهدف يتطلب إعداد وصياغة خطة شاملة تتضمن تعريفاً تفصيلياً للاعتبارات البيئية إلى جانب جدول زمني محدد.

واعتبر الدكتور رئيسي الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة البيئية واستخدام الأساليب والإنجازات القائمة على المعرفة من أجل تعزيز سياسات وحلول حماية البيئة واحدة من المسؤوليات والمهام الهامة الأخرى للمنظمة ومجلس حماية البيئة.

وكلف رئيس الجمهورية، منظمة حماية البيئة، بالاضافة الى تطبيق التقنيات الحديثة، بالعمل على الارتقاء بقدرة وتاثير اجراءات حماية البيئة ، مع تحديد دقيق للمؤشرات البيئية للمستخدمين في المجالات الصناعية والزراعية والعمرانية للمناطق الطبيعية، وكذلك الاستعانة بقدرات المؤسسات المختلفة، مثل الجيش وإنفاذ القانون التي لها اشراف كامل على جميع مناطق البلاد.

انتهى ** 2342

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