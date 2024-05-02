رئيسي يؤكد على تعميم واستخدام التقنيات الحديثة في حماية البيئة

وفي اجتماع المجلس الاعلى للبيئة في البلاد اليوم الخميس، اعتبر رئيس الجمهورية تعميم حماية البيئة من خلال خلق شعور بالمسؤولية والاهتمام لدى عامة الناس بشأن حماية بيئتهم المعيشية من أهم مهام المنظمة والمجلس الأعلى للبيئة وقال: إن تحقيق هذا الهدف يتطلب إعداد وصياغة خطة شاملة تتضمن تعريفاً تفصيلياً للاعتبارات البيئية إلى جانب جدول زمني محدد.

واعتبر الدكتور رئيسي الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة البيئية واستخدام الأساليب والإنجازات القائمة على المعرفة من أجل تعزيز سياسات وحلول حماية البيئة واحدة من المسؤوليات والمهام الهامة الأخرى للمنظمة ومجلس حماية البيئة.

وكلف رئيس الجمهورية، منظمة حماية البيئة، بالاضافة الى تطبيق التقنيات الحديثة، بالعمل على الارتقاء بقدرة وتاثير اجراءات حماية البيئة ، مع تحديد دقيق للمؤشرات البيئية للمستخدمين في المجالات الصناعية والزراعية والعمرانية للمناطق الطبيعية، وكذلك الاستعانة بقدرات المؤسسات المختلفة، مثل الجيش وإنفاذ القانون التي لها اشراف كامل على جميع مناطق البلاد.

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